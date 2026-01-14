Кахигао взял на себя ответственность за возможный провал Карседо в "Спартаке"

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что за провал Хуана Карлоса Карседо ответственность понесет он.
Фото: ФК "Спартак"
Испанца назначили главным тренером красно-белых 5 января.

"Если у Хуана не получится, это моя ответственность", — заявил Кахигао в беседе с "Матч ТВ".

До "Спартака" Хуан Карседо тренировал "Пафос" (2023–2026), с которым выиграл Кубок (2023/2024) и чемпионат Кипра (2024/2025).

После 18 туров "Спартак" с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

