Испанца назначили главным тренером красно-белых 5 января.
"Если у Хуана не получится, это моя ответственность", — заявил Кахигао в беседе с "Матч ТВ".
До "Спартака" Хуан Карседо тренировал "Пафос" (2023–2026), с которым выиграл Кубок (2023/2024) и чемпионат Кипра (2024/2025).
После 18 туров "Спартак" с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Кахигао взял на себя ответственность за возможный провал Карседо в "Спартаке"
Фото: ФК "Спартак"