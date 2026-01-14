Стало известно, когда Бабаев присоединится к "Динамо" - источник

Как утверждает источник, крайний нападающий "Динамо" Ульви Бабаев прибудет в расположение клуба завтра, 15 января.
Напомним, 21-летний вингер подписал с бело-голубыми новый контракт, рассчитанный до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что футболист, которым интересовался "Спартак", начнет подготовку ко второй части сезона со второй командой "Динамо".
Бабаев - воспитанник "Динамо". За основную команду игрок провел 16 матчей и отличился 5 забитыми голами.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Динамо"