Вратарь "Пари НН" рассказал, что нужно команде для сохранения прописки в РПЛ

Пока что нижегородцы не подписали ни одного новичка.
"Как по мне, команде нужно усиление, если мы хотим остаться в лиге, и сделать это уверенно", — отметил Медведев в беседе с "Матч ТВ".
После первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги "Пари НН" с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
Зимой в команду вернулись из аренды, а затем сразу покинули ее вратарь Иван Кукушкин ("Балтика", 100 тыс. евро), защитник Евгений Лукиных ("Калуга", аренда) и полузащитник Дмитрий Калайда ("Торпедо" Москва, 100 тыс. евро). Также из команды ушел нападающий Тьяго Весино ("Велес Сарсфилд", окончание аренды).
На данный момент остались в коллективе вернувшиеся из аренды защитник Кирилл Глущенков ("Торпедо" Жодино) и нападающий Русланбек Джиянов ("Навбахор").
Фото: ФК "Пари НН"