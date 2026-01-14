Игрок "Ростова" Голенков заявил, что хотел бы попробовать себя в Европе

У Голенкова есть опыт выступлений за рубежом в составе молодежной команды португальской "Лейрии" (15 матчей, 5 голов), а также чешском клубе "Сигма" (2021–2022; 0 матчей).
"У меня осталось желание поиграть в Европе. Все забывается, хочется быть готовым к новым вызовам. В Португалии я играл в молодежной лиге за "Лейрию" без особой инфраструктуры. В Чехии, если бы не травма, хотел бы поиграть даже в той же команде, сейчас они вышли в Лигу конференций", — отметил Голенков в беседе с "Матч ТВ".
Егор Голенков выступает за "Ростов" с февраля 2022 года. В составе ростовской команды он провел 148 матчей, забил 31 мяч и отдал 18 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 Голенков отыграл 24 встречи, забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса.
Контракт Голенкова с "Ростовом" рассчитан до 31 декабря 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро.
Нападающий "Ростова" Егор Голенков признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейской команде.
Фото: ФК "Ростов"