Лещенко оценил продление контракта Бабаева с "Динамо"

Певец, народный артист России, болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал продление контракта с клубом нападающего Ульви Бабаева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Ранее СМИ сообщали, что в услугах футболиста заинтересован "Спартак".

"Разумное решение. Вокруг Бабаева было много информации, задействованы были разные силы. Он талантливый парень. В "Динамо" у него будут комфортные условия. Для меня его продление — приятная новость", — сказал Лещенко в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Новое соглашение Бабаева с "Динамо" рассчитано до 30 июня 2030 года. В первой части сезона 2025/2026 вингер провел за бело-голубых 15 матчей, в которых забил 5 мячей.

