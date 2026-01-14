Кахигао прокомментировал информацию о том, что "Спартаку" предлагали Пиоли

Итальянский специалист наиболее известен по работе с "Болоньей", "Лацио", "Фиорентиной", "Миланом" и саудовским "Аль-Насром".
— Это правда, что вам предлагали Пиоли, а вы отказались? Складывается ощущение, что вам не нужна помощь.
— Помощь нужна всем. Мне, тренеру. Мы обязательно поможем Хуану Карлосу. Возможно, вы не все знаете, но вы не видите закулисную работу, что происходит в клубе. В "Спартаке" много людей, которые делают свою работу профессионально, — сказал Кахигао "Чемпионату".
5 января новым главным тренером "Спартака" назначили испанца Хуана Карлоса Карседо, который до этого тренировал кипрский "Пафос".
Первую часть сезона 2025/2026 красно-белые с 29 очками завершили на 6-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
