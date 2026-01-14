Батраков заявил, что зарплата не играет для него определяющую роль

Батраков является воспитанником "Локо", за первую команду он выступает с 2024 года.
"Цифры для меня сейчас не особо важны. Были предложения из других российских клубов, но пока я сильно не гонюсь за этим. Мне кажется, я уже зарабатываю достаточно", — передает слова Батракова "Советский спорт".
В первой части сезона 2025/2026 Алексей провел 23 встречи, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2029 года.
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, насколько для него важна зарплата, которую он получает в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"