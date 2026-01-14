Хавбек перебрался из "Локо" в стан армейцев 13 января за 2 млн евро.
"Им нужен был именно игрок в центр поля, чтобы связать защиту с нападением. Молодые пацаны, которые играют в ЦСКА, очень много пользы приносят команде своим талантом и умением работать индивидуально хорошо. Нужен был человек, который вокруг себя объединяет других, настраивает игру, делает ее рисунок. Приобретение Баринова — очень сильный ход для ЦСКА и потеря для "Локомотива", — передает слова Кавазашвили "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/2026 Дмитрий Баринов провел за "Локомотив" 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Контракт Баринова с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
Кавазашвили назвал подписание Баринова сильным ходом ЦСКА
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил переход полузащитника Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА