Аргентинский форвард перешел в стан армейцев из "Зенита" на правах свободного агента, российский хавбек перебрался из "Локомотива" за 2 млн евро.
"Для армейцев приход Баринова — хороший трансфер! Я рад, что эта ситуация хорошо закончилась и пойдет на пользу футболу. Клубы договорились, и все остались довольны.
Баринов и Лусиано сейчас очень ко двору в ЦСКА. Я считаю, что армейцы очень хорошо усилились. Если сейчас поработают на зимних сборах, могут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство", — сказал Булыкин в беседе с "Чемпионатом".
В первой части сезона 2025/2026 Лусиано Гонду провел 22 встречи, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. На счету Дмитрия Баринова — 24 игры, 3 гола и 7 ассистов.
Булыкин уверен, что Баринов и Гонду усилят ЦСКА
