Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Сейчас ЦСКА продолжает переговоры с белорусским специалистом, который после разгрома от "Зенита" уехал на родину.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 23 турах 36 очков.
ЦСКА примет окончательное решение о судьбе Гончаренко 23 июня
Окончательное решение о судьбе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко руководство клуба с большой долей вероятности примет завтра, 23 июня.
Фото: © РИА Новости
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