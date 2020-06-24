Напомним, болельщики московского клуба устроили проводы команды на гостевой матч 23-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Фанаты перекрыли дороги и жгли файеры.
Позже появилась информация, что их могут привлечь к уголовной ответственности. Задержано полицейскими было более 60 человек.
Ранее "Спартак" выступил с заявлением, в котором говорится, что эти действия не должны квалифицироваться как хулиганские.
Сейчас РПЛ работает в тесном сотрудничестве с МВД и Европейской юридической службой для переквалификации действий болельщиков на административное нарушение за перекрытие дорог. Соответствующая статья есть в КоАП РФ.
По словам директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина, лига обеспокоина этим инцидентом.
"Из той информации, которую мы имеем, мы не видим признаков уголовно наказуемого хулиганства", - цитирует Мейтина Sport24.
РПЛ включилась в борьбу за фанатов "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности
Российская Премьер-лига включилась в борьбу за фанатов "Спартака", которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Фото: Sportbox
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