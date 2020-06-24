Юрист Прокопец рассказал, как повышение налогов затронет футболистов и клубы

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение Президента России Владимира Путина поднять налоговую ставку с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

Фото: Чемпионат