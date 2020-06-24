- Не секрет, что существенная часть заработной платы спортсменов – премиальные. Большинство футболистов РПЛ называют на переговорах чистую зарплату. Поэтому, скорее всего, эти два процента будут просто переложены на работодателя. Футболист придёт и скажет сумму, которая нужна ему чистыми деньгами, - цитирует юриста Чемпионат.
Также Михаил Прокопец добавил, что каждый отдельный случай будет рассматриваться индивидуально.
Глава государства Владимир Путин рассказал, что дополнительные средства будут направлены на финансирование здравоохранения. Изменения по налогообложению вступят в силу с 1 января 2021 года.
Изменение налогового законодательства затронет многих профессиональных футболистов. В ведущих командах РПЛ зарплаты значительно превышают 5 млн рублей в год.
Юрист Прокопец рассказал, как повышение налогов затронет футболистов и клубы
Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение Президента России Владимира Путина поднять налоговую ставку с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.
Фото: Чемпионат
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