"Фраза Кикнадзе о том, что "Локомотив - это Семин"? Я никогда такого не говорил. "Локомотив" — это болельщики и люди, которые приходят на стадион.
Кикнадзе говорил, что не раскачивал лодку? Он всегда ее раскачивал!" - цитирует Семина "Спорт-экспресс".
Контракт Семина с "Локомотивом" истек 31 мая. Вместо 73-летнего специалиста команду возглавил сербский специалист Марко Николич.
После 23 туров "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.
Семин: я никогда не говорил, что "Локомотив" - это я
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о словах генерального директора клуба Василия Кикнадзе в свой адрес.
Фото: © РИА Новости
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