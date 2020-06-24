- Я против расизма и любых его форм проявления. Но, к сожалению, это движение ("Black lives matter") захлестнуло Америку.
Если взять историю, то не только чернокожие люди были рабами, но и белые. Просто сейчас история воспринимается искаженно. Что они творят, избивают белых людей, это, наверное, можно приравнять к расизму, только обратному. Когда чернокожие просто так избивают белых, в том числе женщин, это ли не проявление расизма? - цитирует Комбарова РИА Новости.
Также футболист отметил, что чем больше говорить на эту тему, тем большее влияние это движение будет оказывать на погромы и беспорядки по всему миру. Комментировать эпизод с нападающим "Зенита" Малкомом и болельщиками ЦСКА Комбаров отказался, сказав, что не в курсе происходящего.
Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс по всему миру.
Игроки европейских команд выходят на поле в специальных футболках, а также принимают участие в челленджах и акциях.
Дмитрий Комбаров: когда чернокожие просто так избивают белых, это ли не проявление расизма?
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением об актуальной проблеме расизма в мире.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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