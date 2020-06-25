По данным источника, решение было принято из-за похода защитника Владислава Игнатьева вместе с женой в один из московских ресторанов после матча 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:0).
Поход в ресторан не являлся нарушением внутренних правил клуба или регламента возобновления РПЛ, однако в клубе приняли решение минимизировать риски заражения игроков коронавирусом.
Ранее коронавирусом заболели футболисты "Ростова" и московского "Динамо". Сегодня появилась информация, что шесть футболистов и два сотрудника "Оренбурга" заразились COVID-19.
Metaratings.ru
Источник: "Локомотив" ушел на самоизоляцию из-за похода Игнатьева вместе с женой в ресторан
Вчера стало известно, что "Локомотив" ушел на самоизоляцию на базе в Баковке.
Фото: © РИА Новости
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