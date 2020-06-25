Дзюба занял 13-ю строчку в рейтинге Forbes. Также в топ-40 вошли Смолов и Головин

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занял 13-е место в рейтинге Forbes в категории 40 самых успешных российских звезд моложе 40 лет.
Фото: РИА Новости
Годовой доход Дзюбы составляет 5,5 млн долларов. Его упоминали в СМИ 40 899 раз.

Вместе с форвардом "Зенита" в топ-40 также попали нападающий "Сельты" Федор Смолов (28 место в списке) и полузащитник "Монако" Александр Головин (32). Их доходы составляют 3,7 и 3,5 млн долларов в год соответственно.

В основном, в список Forbes попали звезды шоу-бизнеса, спортсмены, блогеры.


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Теги: Дзюба Головин Смолов
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