Годовой доход Дзюбы составляет 5,5 млн долларов. Его упоминали в СМИ 40 899 раз.
Вместе с форвардом "Зенита" в топ-40 также попали нападающий "Сельты" Федор Смолов (28 место в списке) и полузащитник "Монако" Александр Головин (32). Их доходы составляют 3,7 и 3,5 млн долларов в год соответственно.
В основном, в список Forbes попали звезды шоу-бизнеса, спортсмены, блогеры.
Дзюба занял 13-ю строчку в рейтинге Forbes. Также в топ-40 вошли Смолов и Головин
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занял 13-е место в рейтинге Forbes в категории 40 самых успешных российских звезд моложе 40 лет.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!