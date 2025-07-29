«Динамо» - клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото - это мечта, можно сказать», - цитирует Зайнутдинова пресс-служба «бело-голубых».
Вчера, 28 июля, «Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним защитником. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Зайнутдинов будет выступать за «бело-голубых» под 19 номером.
Ранее Зайнутдинов выступал за «Бешикташ». За турецкую команду Бахтиёр провел 49 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Зайнутдинов: "Динамо" - клуб с амбициями, поэтому я здесь
Защитник Бахтиёр Зайнутдинов поделился эмоциями от перехода в московское «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"