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Зайнутдинов: "Динамо" - клуб с амбициями, поэтому я здесь

Защитник Бахтиёр Зайнутдинов поделился эмоциями от перехода в московское «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Динамо» - клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото - это мечта, можно сказать», - цитирует Зайнутдинова пресс-служба «бело-голубых».

Вчера, 28 июля, «Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним защитником. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Зайнутдинов будет выступать за «бело-голубых» под 19 номером.

Ранее Зайнутдинов выступал за «Бешикташ». За турецкую команду Бахтиёр провел 49 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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