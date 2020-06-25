В матче 24-го тура РПЛ с "Арсеналом" "Ростов" сыграет без заражённых коронавирусом, однако основным составом.
На матч не будут допущены только игроки, у которых был подтверждён диагноз коронавируса.
Ранее в составе "Ростова" было подтверждено 6 игроков с диагнозом COVID-19. Против "Сочи" клуб вынужден был выставить игроков молодёжной команды и футболистов академии.
На данный момент главная команда "Ростова" находится на карантине.
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"Ростов" сыграет против "Арсенала" основным составом
Стало известно, что дончанам не придётся вновь выставлять молодёжный состав на матч РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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