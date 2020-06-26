Селюк: полиция должна заниматься такими, как Кикнадзе, а не фанатами "Спартака"

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал действия полиции в отношении фанатов "Спартака", а также сравнил эту ситуацию с забастовками болельщиков "Локомотива".
Фото: Tribuna
- Я восхищаюсь фанатами "железнодорожников", потому что они возмущены поведением Мещерякова и Кикнадзе. В футбол играют ради болельщиков. Прибыль у клубов идёт именно от них. Если в "Локо" будет грамотный управленец, там не нужны деньги РЖД.

Полиция должна заниматься такими, как Кикнадзе, а не фанатами. Безусловно, правоохранительные органы делают свою работу со всеми нюансами. Но здесь реально безобидная акция, - цитирует Селюка News.ru.

Ранее Дмитрий Селюк призывал представителей прокураторы обратить внимание на инцидент со смертью игрока "Казанки" Иннокентия Самохвалова, у которого остановилось сердце во время тренировки.

Напомним, болельщики "Спартака" 19 июня проводили команду на матч 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Они жгли файеры и перекрыли движение. После этого представители правоохранительных органов стали проводить задержания и обыски в квартирах фанатов красно-белых. В этой связи владелец красно-белых Леонид Федун написал официальное письмо первому заместителю министра МВД РФ Александру Горовому.


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Теги: Селюк Кикнадзе Локомотив Спартак
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