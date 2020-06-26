"Нужно менять медицинский протокол. Четыре команды пострадали. И везде разные решения. Прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было изучить регламент. Исход матча должен решаться на поле, а не на бумаге. То, что сейчас происходит, никого не радует", - цитирует Семака Sport24.
Ранее коронавирусом заболели футболисты "Ростова", "Динамо" и "Оренбурга". "Ростов" играл против "Сочи" в 23-м туре РПЛ воспитанниками и проиграл со счетом 1:10. Матч "Динамо" с "Краснодаром" был перенесен на июль. Встреча "Оренбурга" с "быками" не состоится, оренбуржцы получат техническое поражение со счетом 0:3.
Семак: то, что сейчас происходит, никого не радует
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что нужно изменить медицинский протокол чемпионата России.
Фото: РИА "Новости"
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