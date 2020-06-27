- Он очень хорошо работает с командой, общается с нами. Перед игрой он сказал, что мы должны забыть про то разгромное поражение от "Зенита". Овчинников был великолепным вратарем и обладает харизмой. Он нужен нам сейчас, мы впитываем его рекомендации, он очень нам нравится.
Ждет ли команда возвращения Гончаренко? Я не знаю, ничего не могу сказать, - сказал Влашич в видео YouTube-канала РПЛ.
Отъезд Виктора Гончаренко на родину после разгромного домашнего поражения от "Зенита" (0:4) вызвал недоумение у акционеров красно-синих из ВЭБ, а также у руководства армейцев.
26 июня белорус вернулся в Москву и выразил готовность доработать текущий сезон, руководители ЦСКА вынесут свой вердикт позже. Также отмечалось, что по прибытии в Россию из другой страны тренер будет вынужден пройти двухнедельный карантин, однако вчерашний матч с "Динамо" тренер наблюдал с трибуны стадиона.
В данный момент команду к играм готовит старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. Он руководил футболистами на бровке в матче с "Динамо".
Влашич: Овчинников очень нам нравится. Ждем ли Гончаренко? Не знаю, не могу ничего сказать
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о старшем тренере команды Сергее Овчинникове и прокомментировал возвращение наставника армейцев Виктора Гончаренко.
Фото: AFP
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!