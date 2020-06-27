Влашич: Овчинников очень нам нравится. Ждем ли Гончаренко? Не знаю, не могу ничего сказать

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о старшем тренере команды Сергее Овчинникове и прокомментировал возвращение наставника армейцев Виктора Гончаренко.
Фото: AFP
- Он очень хорошо работает с командой, общается с нами. Перед игрой он сказал, что мы должны забыть про то разгромное поражение от "Зенита". Овчинников был великолепным вратарем и обладает харизмой. Он нужен нам сейчас, мы впитываем его рекомендации, он очень нам нравится.

Ждет ли команда возвращения Гончаренко? Я не знаю, ничего не могу сказать, - сказал Влашич в видео YouTube-канала РПЛ.

Отъезд Виктора Гончаренко на родину после разгромного домашнего поражения от "Зенита" (0:4) вызвал недоумение у акционеров красно-синих из ВЭБ, а также у руководства армейцев.

26 июня белорус вернулся в Москву и выразил готовность доработать текущий сезон, руководители ЦСКА вынесут свой вердикт позже. Также отмечалось, что по прибытии в Россию из другой страны тренер будет вынужден пройти двухнедельный карантин, однако вчерашний матч с "Динамо" тренер наблюдал с трибуны стадиона.

В данный момент команду к играм готовит старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. Он руководил футболистами на бровке в матче с "Динамо".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Влашич Гончаренко Овчинников ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Федун выделил на памятник Черенкову 9 млн рублей
Глушенков: забил в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли
Малкин отреагировал на гол Смолова "Барселоне"
Официально: Гончаренко остаётся в ЦСКА 3
Влашич: Овчинников очень нам нравится. Ждем ли Гончаренко? Не знаю, не могу ничего сказать 4
Божович покинет "Крылья Советов" сегодня 4
Появилось изображение формы "Челси" на будущий сезон с новым спонсором
Артур прибыл в Турин для медосмотра в "Ювентусе" (видео)
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Божович покинет "Крылья", его сменит Талалаев или Осинькин 3
Ковтун - об отмененном голе Соболева: решение принято, и обсуждать его нет смысла 1
Аршавин: "Спартак" вырвал бы победу с "Уфой", если бы не VAR 2
Марадишвили: мы могли забивать и побеждать. Со стороны "Динамо" не было неожиданных ходов
Глушенков - о "Спартаке": связь с тренерским штабом не поддерживаю
Селюк высмеял гол Смолова в ворота "Барселоны" 9
Гвардиола - о чемпионском коридоре "Ливерпулю": они это заслужили
Карпин: в победе над "Арсеналом" больше преодоления на характере
Игрок "Крузейро" упал на машине с 200-метровой скалы и остался жив 1
РПЛ прокомментировала нахождение Байрамяна в заявке на матч с "Арсеналом"
"Берегите свои нервы, скоро они нам понадобятся вновь". Ребров обратился к болельщикам
Аспас выразил недовольство действиями Смолова в матче с "Барселоной" 4
"Атлетико" одержал победу над "Алавесом"
"Лацио" дома обыграл "Фиорентину", Рибери отметился голом
"С такой поддержкой невозможно не побеждать!" Дзюба опубликовал фото юных фанатов 5
Ещенко - об "Уфе": отскочили, можно сказать 3
Луценко установил рекорд чемпионатов России по голам, забитым головой в одном сезоне 3
Зелимхан Бакаев: дерби с ЦСКА будет в любом случае тяжелым. Они будут выходить и биться 2
Гильерме провел 100-й "сухой" матч 1
Овчинников: у "Динамо" особо не было моментов 2
Черевченко: лучше бы я не делал замены
Все новости