Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" начала сбор средств на памятник в 2017 году. Владелец красно-белых Леонид Федун выделил на память 9 миллионов рублей.
Черенков, выступавший за московский клуб с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах, ушел из жизни 4 октября 2014 года.
"Чемпионат"
На Троекуровском кладбище в Москве установили памятник Черенкову
Бывшему футболисту "Спартака" Федору Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото: Чемпионат
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