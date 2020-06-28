Парфенов: с "Тамбовом" мы в четыре нападающих играем

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился эмоциями перед матчем с "Тамбовом" в рамках 24-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Урал"