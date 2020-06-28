- Хочу пожелать удачного дебюта Герасимову. Он тренируется снами, выглядит неплохо и заслужил свой шанс.
Мы вышли без номинальных нападающих? Есть группа атаки. И есть перестроения в этой линии. Могу сказать, что мы в четыре нападающих играем, - сказал Парфенов в эфире Матч ТВ.
Стоит отметить, что в заявке на матч "Урала" и "Тамбова" находится переболевший коронавирусом Павел Погребняк. Он начинает игру на скамейке запасных.
Матч первого круга 19 октября между этими клубами закончился победой "Урала" со счетом 2:1. Владимир Обухов ("Тамбов") открыл счет, но потом игроки екатеринбуржцев Владимир Ильин и Вараздат Ароян оформили два мяча за 3 минуты.
Игра уже началась. Наш сайт ведет текстовую трансляцию.
Парфенов: с "Тамбовом" мы в четыре нападающих играем
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился эмоциями перед матчем с "Тамбовом" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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