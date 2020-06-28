Сегодня "Тамбов" в 24-м туре чемпионата России на выезде проиграл "Уралу".
"Ничего страшного: чем сложнее, тем лучше. Будем настраиваться на "Зенит" и "Спартак", нас ждет тяжелый график. Мы будем биться до конца, а там посмотрим, что получится", - цитирует Худякова "Р-Спорт".
"Тамбов" в турнирной таблице РПЛ занимает 13-е место. В оставшихся 6 турах команде предстоит встретиться со "Спартаком", "Зенитом", "Ахматом", тульским "Арсеналом", "Сочи" и ЦСКА.
Спортивный директор "Тамбова": будем биться до конца
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что команда будет бороться до конца.
Фото: © РИА Новости
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