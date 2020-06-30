"Спортивный произвол". Жириновский раскритиковал решение РФС засчитать техническое поражение "Оренбургу"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике РФС за решение засчитать "Оренбургу" техническое поражение.
Фото: ТАСС
Напомним, ранее шесть футболистов "Оренбурга" заразились коронавирусом. Из-за этого команда не смогли сыграть с "Краснодаром" в 24-м туре чемпионата России. Клубу было засчитано техническое поражение.

"Опять мы наблюдаем спортивный произвол. Футбольной команде"Оренбург" засчитали техническое поражение от "Краснодара", потому что она не смогла провести матч из-за заболевания шести её игроков коронавирусом. Мы уже обращались в Российский футбольный союз по схожему поводу, когда обескровленную коронавирусом команду "Ростов" разгромили в Сочи. Теперь то же самое учиняют "Оренбургу".

Прекратите наконец это дикое отношение к спортсменам. Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период. Если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС", - написал Жириновский в своём телеграм-канале.

Жириновский призвал отменить результат матча "Сочи" - "Ростов"


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Теги: Жириновский Оренбург
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