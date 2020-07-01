Калиниченко: у "Спартака" есть шанс взять трофей

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Калиниченко считает, что у красно-белых есть шанс выиграть Кубок России.
Фото: © globallookpress.com
"У "Спартака" есть шанс взять трофей. Да, полуфинал предстоит сыграть с мощным "Зенитом", но, тем не менее, шансы есть. Дай бог, "Спартак" зацепится и сможет там проявить себя лучше. И уже после полуфинала Кубка России можно будет рассуждать о будущем и Тедеско, и "Спартака", - приводит слова Калиниченко "Спорт уик-энд".

"Спартак" в полуфинале Кубка России сыграет с "Зенитом". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

Подопечные Доменико Тедеско в 1/16 финала Кубка обыграли на выезде КАМАЗ со счетом 2:1. С таким же счетом "Спартак" дома выиграл у "Ростова". В четвертьфинале красно-белые одержали победу над ЦСКА со счетом 3:2.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" после 25 туров занимает 6-е место, набрав 32 очка.


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Теги: Калиниченко Спартак
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