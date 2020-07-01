Шалимов: пауза пошла нам на пользу

Наставник грознецкой команды Игорь Шалимов подвел итоги матча с "Арсеналом".
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Встреча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" завершилась со счетом 1:3. У хозяев отличился Евгений Луценко. В составе "Ахмата" забил Евгений Харин и дубль оформил Одисе Роши.

"Второй и третий гол помогли нам, успокоили ситуацию. Ведь мы были под приличным давлением в конце второго тайма. Пауза пошла нам на пользу. Мы и до неё играли неплохо, но не было результата. Мы подготовили команду", - цитирует Шалимова "Чемпионат".

"Ахмат" назвал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Арсенал" с 28 баллами занимает 10-е место.


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Теги: Шалимов Ахмат Арсенал Тула
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