Встреча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" завершилась со счетом 1:3. У хозяев отличился Евгений Луценко. В составе "Ахмата" забил Евгений Харин и дубль оформил Одисе Роши.
"Второй и третий гол помогли нам, успокоили ситуацию. Ведь мы были под приличным давлением в конце второго тайма. Пауза пошла нам на пользу. Мы и до неё играли неплохо, но не было результата. Мы подготовили команду", - цитирует Шалимова "Чемпионат".
"Ахмат" назвал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Арсенал" с 28 баллами занимает 10-е место.
Шалимов: пауза пошла нам на пользу
Наставник грознецкой команды Игорь Шалимов подвел итоги матча с "Арсеналом".
Gettyimages.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!