Участие игрока в матче между этими командами будет стоит порядка 25 миллионов рублей. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Это в два с половиной раза больше, чем "Арсенал" в 2018 году заплатил "Зениту" за возможность сыграть Дзюбе против петербургской команды.
Кокорин выступает за сочинский клуб на правах аренды. Контракт футболиста с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
Встреча между "Зенитом" и "Сочи" пройдет в Петербурге 8 июля.
Кокорин в нынешнем сезоне забил за "Сочи" 7 голов в 7 матчах.
"Сочи" нужно заплатить "Зениту" около 25 млн рублей, чтобы Кокорин смог сыграть в матче
Стала известна сумма, которую "Сочи" нужно заплатить "Зениту", чтобы нападающий Александр Кокорин смог сыграть против петербургской команды.
Фото: © РИА Новости
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