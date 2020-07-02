Шюррле поблагодарил "Спартак" за прощальное видео

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле поблагодарил московский "Спартак
", за который он выступал на правах аренды.
Ранее красно-белые опубликовали видео, посвящённое немецкому футболисту. Шюррле в своём "инстаграме" написал "Спасибо", добавив эмодзи с сердечками к сообщению.
Руководство "Спартака
" решило не выкупать Шюррле у дортмундской "Боруссии". В 18 матчах за российский клуб он забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
По слухам, на Шюррле претендует итальянский "Беневенто", вернувшийся в Серию А.