РФС оставил в силе 3-матчевую дисквалификацию игрока "Тамбова" Тетрашвили. Он оскорбил судей

Апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу "Тамбова" на решение КДК о 3-матчевой дисквалификации полузащитника Гурама Тетрашвили.

Фото: ФК "Уфа"

По ходу первого тайма матча 23-го тура РПЛ с "Уфой" (1:2) Тетрашвили, уже имея желтую карточку, грубо оскорбил судью, за что получил от Виталия Мешкова прямую красную карточку. С 36-й минуты "Тамбов" играл в меньшинстве.



О том, что первоначальное решение КДК оставлено в силе, сообщается на официальном сайте РФС.



Также Тетрашвили должен будет заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.