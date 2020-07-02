РФС оставил в силе 3-матчевую дисквалификацию игрока "Тамбова" Тетрашвили. Он оскорбил судей

Апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу "Тамбова" на решение КДК о 3-матчевой дисквалификации полузащитника Гурама Тетрашвили.
Фото: ФК "Уфа"
По ходу первого тайма матча 23-го тура РПЛ с "Уфой" (1:2) Тетрашвили, уже имея желтую карточку, грубо оскорбил судью, за что получил от Виталия Мешкова прямую красную карточку. С 36-й минуты "Тамбов" играл в меньшинстве.

О том, что первоначальное решение КДК оставлено в силе, сообщается на официальном сайте РФС.

Также Тетрашвили должен будет заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.


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Теги: Тамбов КДК Тетрашвили РФС
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