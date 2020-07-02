"Спартак" из-за ошибки вратаря Александра Максименко пропустил от Николы Влашича на 27-й минуте и до конца встречи так и не смог поразить ворота ЦСКА.
"Красно-белые очень слабы в позиционных атаках. А разбежаться, организовывать быстрые контратаки не давали армейцы. Три центральных защитника красно-синих все делали очень грамотно, лишили форвардов соперника пространства. И "Спартак" впадал в ступор, не знал, как пройти такую плотную оборону.
Не думаю, что в следующих матчах «Спартак» кардинально поменяет тактику. Считаю, соперники уже раскусили стилистику, нашли противоядие, не оставляют пространство за спиной для нападающих красно-белых. А у тренерского штаба нет пока плана "Б", – говорится в колонке Аленичева в "СЭ".
С октября 2019 года "Спартак" тренерский штаб "Спартака" возглавляет Доменико Тедеско. Его команда по итогам 25 туров делит шестое место в турнирной таблице с "Уфой" и "Динамо", а также претендует на победу в Кубке России - в полуфинале красно-белым предстоит на выезде сыграть с "Зенитом".
Аленичев: шанс пройти "Зенит" у "Спартака" есть. Умереть, чтобы спасти сезон!
Аленичев: "Спартак" очень слаб в позиционных атаках, у тренеров нет плана "Б"
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил слабости команды, проявившиеся в дерби против ЦСКА (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
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