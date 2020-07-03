"Динамо" интересуется защитником "Ахмата" Семеновым

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов попал в списки интересов московского "Динамо".
Фото: РИА Новости
Как сообщает Metaratings, бело-голубые рассматривают игрока в качестве замены для Тони Шунича, который может покинуть клуб летом. Первые переговоры между "Динамо" и Семеновым прошли еще весной 2020 года.

Контракт защитника с грозненским клубом рассчитан еще на 2 года. В текущем сезоне Андрей Семенов провел в РПЛ 25 матчей и забил 1 гол.


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Теги: Семенов Ахмат Динамо
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