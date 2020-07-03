Как сообщает Metaratings, бело-голубые рассматривают игрока в качестве замены для Тони Шунича, который может покинуть клуб летом. Первые переговоры между "Динамо" и Семеновым прошли еще весной 2020 года.
Контракт защитника с грозненским клубом рассчитан еще на 2 года. В текущем сезоне Андрей Семенов провел в РПЛ 25 матчей и забил 1 гол.
"Динамо" интересуется защитником "Ахмата" Семеновым
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов попал в списки интересов московского "Динамо".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!