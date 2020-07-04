После 32 лет столь же результативно выступали только два футболиста - Валерий Есипов ("Ротор") и Дмитрий Лоськов ("Локомотив").
Тульская команда набрала после 26-го тура РПЛ 31 очко и поднялась на 9-е место в таблице.
Луценко стал самым возрастным игроком, который забил 13 голов в одном сезоне
33-летний нападающий "Арсенала" Евгений Луценко забил мяч в игре с "Динамо" и стал самым возрастным игроком, который забил 13 голов в одном чемпионате России.
Фото: ФК "Арсенал"
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