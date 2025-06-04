"В первую очередь хочу сказать, что я очень взволнован тем, чего смог достичь Лукас в "Краснодаре". Я знаю его с раннего возраста и очень переживал за него. Он заслужил этот титул своей работой и трудом. Могу сказать, что он очень счастлив в "Краснодаре", - приводит слова Риверо "Евро-футбол".
"Краснодар" завершил сезон на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 67 очков в 30 турах, оторвалась от финишировавшего вторым "Зенита" на одно очко и впервые в истории завоевала титул чемпиона России. Данный трофей стал первым для "Краснодара" с момента основания.
Лукас Оласа выступает за "горожан" с лета 2023 года. "Краснодар" заплатил за его трансфер испанскому "Вальядолиду" 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне на счету уругвайца 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами.
Агент Оласы: Лукас очень счастлив в "Краснодаре", он заслужил чемпионство
Футбольный агент Пабло Риверо, представляющий интересы защитника "Краснодара" Лукаса Оласы, высказался о победе команды в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"