"ЦСКА именно по весне был командой, которая выделялась по-тренерски. Думаю, что ЦСКА повезло с Николичем, они угадали с тренером. У этой команды отличные перспективы на следующий сезон. Многое будет зависеть от состава, от того, останется ли тот же Пьянич. Есть масса вопросов, на которые нет ответов. Но то, что это тренерская команда, - вопросов никаких нет. Плюс титул - можно однозначно говорить об успешном сезоне ЦСКА", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Сербский специалист Марко Николич возглавил московский ЦСКА перед стартом текущего сезона. Под его управлением команда завоевала Кубок России сезона-2024/2025, одолев в финальном матче в серии пенальти "Ростов" (0:0, 4:3 (пен.)). В чемпионате России красно-синие финишировали на третьей строчке в турнирной таблице. В активе ЦСКА 59 очков в 30 матчах.
Миралем Пьянич присоединился к московскому клубу в сентябре 2024 года в статусе свободного агента. Всего экс-полузащитник "Барселоны" и "Ювентуса" провёл за армейцев 25 матчей и отметился тремя результативными передачами. Его контракт истекает 30 июня 2025 года, но может быть продлен.
Георгий Черданцев подвёл итоги сезона для ЦСКА
Фото: YouTube-канал "Площадка"