"Желание поиграть в Европе? Дай бог. Как будет, так будет, я не загадываю вперед. Пока что у меня контракт с "Крыльями" еще на два года", - приводит слова Сергеева "Матч ТВ".
Нападающий Иван Сергеев вернулся в "Крылья Советов" из санкт-петербургского "Зенита" в сентябре прошлого года. Ранее форвард выступал за самарский клуб с августа 2020 года по январь 2022-го.
В минувшем сезоне на счету Сергеева девять голов и три результативные передачи в 26 матчах РПЛ.
Сергеев: у меня контракт с "Крыльями" еще на два года, потом, дай бог, поиграю в Европе
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев заявил о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Крылья Советов" ВКонтакте