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Генсек РФС Митрофанов высказался о возможном матче сборных России и Ирана осенью

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана.
Фото: официальный сайт РФС
"Будет здорово, если мы подпишем контракт на проведение матча с Ираном. Когда это произойдет, мы всё вам расскажем", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

В июне сборная России проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 6 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Нигерии. Во вторник, 10 июня, соперником россиян станет национальная команда Белоруссии. Ренее сообщалось, что осенью 2025 года Россия может провести товарищескую игру с Ираном.

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