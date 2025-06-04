"Будет здорово, если мы подпишем контракт на проведение матча с Ираном. Когда это произойдет, мы всё вам расскажем", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".
В июне сборная России проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 6 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Нигерии. Во вторник, 10 июня, соперником россиян станет национальная команда Белоруссии. Ренее сообщалось, что осенью 2025 года Россия может провести товарищескую игру с Ираном.
Генсек РФС Митрофанов высказался о возможном матче сборных России и Ирана осенью
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана.
Фото: официальный сайт РФС