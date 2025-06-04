Олег Иванов: главное разочарование сезона? "Спартак" весной

"Разочарование сезона? "Спартак". Сразу оговорюсь - речь исключительно о второй половине чемпионата. В первой, с середины осени, красно-белые были в огне. Показывали шикарный футбол, одержали шесть побед подряд с общим счетом 19:2 и превратились в реального претендента на золото. И вдруг что-то сломалось. Как? Почему? Необъяснимо!" - приводит слова Иванова "СЭ".
Московский "Спартак" завершил сезон на четвёртом месте в итоговой таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 57 набранных очков в 30 матчах. Отставание от занявшего первое место "Краснодара" составило 10 очков. На зимнюю паузу в чемпионате России красно-белые уходили на третьей строчке. В заключительном туре "Спартак" разгромил на своём поле подмосковные "Химки" (5:0).