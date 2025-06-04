Московский "Спартак" готов расстаться с левым защитником Рикарду Мангашем. Как сообщает Metaratings, красно-белые рассчитывают выручить с продажи футболиста 1-2 миллиона евро с учётом бонусов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Бенфики" и других португальских клубов.
Рикарду Мангаш присоединился к "Спартаку" летом 2024 года. Красно-белые заплатили португальской "Витории Гимараэш" 2 миллиона евро. В завершившемся сезоне 27-летний защитник провёл за столичный клуб 11 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами. Напомним, Рикарду Мангаш является воспитанником "Бенфики".
Metaratings: "Спартак" готов продать Мангаша за 1-2 млн евро включая бонусы
Защитник Рикарду Мангаш может покинуть московский "Спартак" в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"