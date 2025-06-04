"РФС или РПЛ устроили какой-то цирк. Зачем "Пари НН" нужно было играть эти стыки? Нижегородцев надо было оставлять в РПЛ, ведь все знали, что "Химки" не получат лицензию. А "Ахмат" и "Оренбург" играли бы в стыках. То, что показал "Пари НН" в двух стыковых матчах, - это издевательство над российским футболом. Для чего выдумывать голосования и оставлять команду в РПЛ по неспортивному принципу? Это только вредит имиджу нашего футбола. Расскажите об этом другим чемпионатам - над нами будут смеяться", - заявил Ледяхов.
"Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам 30 туров. В стыковых матчах подопечные Виктора Гончаренко уступили "Сочи". Позже стало известно, что финишировавшие на 12-й строчке в РПЛ "Химки" не смогли получить лицензию для участия в чемпионате России из-за финансовых проблем.
Ранее РПЛ провела голосование среди представителей клубов, на котором участники элитного дивизиона высказались за то, чтобы место "Химок" в следующем сезоне заняли нижегородцы. В аналогичном голосовании среди клубов Первой лиги за "Пари НН" проголосовали 10 команд.
Источник: "Чемпионат"
Ледяхов: РФС или РПЛ устроили какой-то цирк, "Пари НН" в стыках - это издевательство над футболом
Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о возможном сохранении "Пари НН" места в РПЛ несмотря на поражение в стыковых матчах от "Сочи" (2:1, 1:3).
Фото: "Пари НН" ВКонтакте