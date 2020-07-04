Встреча завершилась победой "Тамбова" со счетом 3:2. В составе "Тамбова" по голу забили Чуперка, Грицаенко и Обухов. У "Спартака" отличились Бакаев и Ларссон.
"Горд за ребят, за коллектив, за тренерский штаб. Все просто молодцы! Сегодня у нас не играло пять человек основы. Думал, шансов нет никаких, но перед ребятами хочу снять шляпу. Ради таких моментов нужно жить", - цитирует Худякова "Чемпионат".
"Тамбов" набрал 28 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Спартак" с 32 баллами остается на 6-й строчке.
"Ради таких моментов нужно жить". Спортивный директор "Тамбова" - о победе над "Спартаком"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о матче со "Спартаком" в 26-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Тамбов"
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