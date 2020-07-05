- "Краснодар" тоже имеет свои интересы сегодня - клуб борется за Лигу чемпионов. Но "Зенит" сегодня приложит все усилия, чтобы оформить чемпионство. То, что питерцы захотят оформить чемпионство дома, домыслы. Игрокам и тренерскому штабу всё равно где добыть золотые медали, главное, чтобы это случилось быстрее, - цитирует Радченко Чемпионат.
У команды из Санкт-Петербурга 59 очков и лидирующее место в таблице. "Краснодар" занимает 3-ю строчку, у команды 45 баллов.
Сегодня "быки" сыграют с "Зенитом" в 20.30. Если петербургский клуб сможет одержать победу, то станет чемпионом России досрочно. В таком случае, это станет самым ранним чемпионством в истории РПЛ.
Составы на матч можно посмотреть здесь. Также наш сайт будет вести текстовую трансляцию.
Радченко: "Зениту" все равно где добыть золотые медали, главное, чтобы это случилось быстрее
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко поделился эмоциями перед игрой петербуржцев с "Краснодаром" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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