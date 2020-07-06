По информации источника, после проваленного сезона владелец клуба Леонид Федун не рассматривает увольнение генерального директора красно-белых Томаса Цорна, но может изменить его полномочия.
В таком случае Цорн останется спортивным директором, а за бизнес модель будет отвечать экс-менеджер клуба Александр Жирков.
Напомним, что Цорн пришёл в "Спартак" в мае прошлого года. После 26 туров красно-белые занимают седьмое место.
Источник: Sport24
Федун может изменить полномочия Цорна, контролировать бизнес модель станет Александр Жирков
СМИ сообщают, что в скором времени внутри руководства московского "Спартака" могут произойти изменения.
Фото: Sport24
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!