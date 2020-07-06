Игроки "Тамбова" после победы над "Спартаком" получили двойные премиальные

Футболисты "Тамбова" после победы над "Спартаком" в 26-м туре чемпионата России получили двойные премиальные.
Фото: ФК "Тамбов"
Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал.

Встреча между "Спартаком" и "Тамбовом" завершилась со счетом 2:3.

"Я в раздевалку не смог зайти после матча. Перед игрой был в "чистой" зоне, но сам матч смотрел с трибуны, поэтому не имел права возвращаться. Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону", - цитирует Худякова "Р-Спорт".

"Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

В следующем туре "Тамбов" дома сыграет "Ахматом". Встреча пройдет 7 июля.


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Теги: Тамбов Спартак Худяков
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