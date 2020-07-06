Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал.
Встреча между "Спартаком" и "Тамбовом" завершилась со счетом 2:3.
"Я в раздевалку не смог зайти после матча. Перед игрой был в "чистой" зоне, но сам матч смотрел с трибуны, поэтому не имел права возвращаться. Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону", - цитирует Худякова "Р-Спорт".
"Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.
В следующем туре "Тамбов" дома сыграет "Ахматом". Встреча пройдет 7 июля.
Игроки "Тамбова" после победы над "Спартаком" получили двойные премиальные
Футболисты "Тамбова" после победы над "Спартаком" в 26-м туре чемпионата России получили двойные премиальные.
Фото: ФК "Тамбов"
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