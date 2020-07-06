"Динозавры как он ещё существуют". Иванович - о Жиркове

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признался, что за прошедший год ещё сильнее полюбил партнёра по команде Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы год назад сидели на том же месте и я могу сказать только одно — я его больше люблю, больше уважаю. Надеюсь, это не последнее, что он сказал в футболе, что он ещё будет долго играть, долго существовать в футболе, в России, везде. Динозавры как он ещё существуют на нашей планете", - сказал в интервью клубной пресс-службе Иванович, говоря о Жиркове.

В текущем сезоне 36-летний Жирков провёл 19 матчей и забил два гола.

Ранее полузащитник выступал за "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА.


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Теги: Зенит Иванович Жирков
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