"Мы год назад сидели на том же месте и я могу сказать только одно — я его больше люблю, больше уважаю. Надеюсь, это не последнее, что он сказал в футболе, что он ещё будет долго играть, долго существовать в футболе, в России, везде. Динозавры как он ещё существуют на нашей планете", - сказал в интервью клубной пресс-службе Иванович, говоря о Жиркове.
В текущем сезоне 36-летний Жирков провёл 19 матчей и забил два гола.
Ранее полузащитник выступал за "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА.
"Динозавры как он ещё существуют". Иванович - о Жиркове
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признался, что за прошедший год ещё сильнее полюбил партнёра по команде Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Зенит"
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