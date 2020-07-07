О его уходе было объявлено сегодня, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.
- Решение правильное, результата нет. Поэтому и поменяли руководителя в данной ситуации. Футболисты покупаются, а они ковыряются, надо что-то менять. Цорн их и покупал, значит, играл в этом роль. Нужно усиление и новый человек, который будет более усердно работать.
Те игроки, которые сейчас в составе, не соответствуют уровню "Спартака". Они неплохие футболисты в целом, но они не заточены на чемпионство или Лигу чемпионов, - цитирует Павлюченко Чемпионат.
Ранее сообщалось, что существует большая вероятность прихода в "Спартак" генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова. Вместе с ним на замену Доменико Тедеско может прийти Вадим Евсеев.
Предполагается, что "Спартак" объявит, кто станет новым гендиректором клуба не позднее 15 июля. В числе претендентов также называется Вадим Васильев, бывший босс "Монако".
Павлюченко: решение об увольнении Цорна правильное, результата нет
Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко выразил мнение об отставке генерального директора красно-белых Томаса Цорна.
Фото: инстаграм Цорна
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