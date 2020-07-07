«Ахмат» выходит из битвы за выживание, грозненцы обыграли прямого конкурента

Возможно, именно важное значение матча оказало негативное влияние на игру. Но футбол, который продемонстрировали команды, нельзя было назвать ярким или содержательным.
Покорители «Спартака»
«Тамбов» в 26-м туре неожиданно разобрался в гостях со «Спартаком», победив со счётом 3:2. После такой голевой феерии от «волков» можно было ждать продолжения банкета. Только вот «Тамбову» явно гораздо удобнее атаковать в матчах с куда более смелыми соперниками, нежели «Ахмат», который совершенно не стремился рисковать.
? «Ахмат» под руководством Игоря Шалимова пока не побеждает дома, все пять побед — гостевые. #МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовАхмат pic.twitter.com/q5FRf2Q8yJ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
В дебюте матча «Тамбов» и вовсе ничуть не напоминал команду, трижды забившую «Спартаку» в Москве. Вместо этого футболисты «Тамбова» больше думали о том, как бы чего не вышло. И первый удар по чужим воротам тамбовчане нанесли лишь по истечении получаса игры, когда уже оказались в роли догоняющих. А за весь первый тайм номинальные хозяева лишь пять раз встречались с мячом в чужой штрафной.
Реабилитация после 0:4
«Ахмат» в 26-м туре потерпел болезненное поражение от ЦСКА на своем поле, проиграв со счетом 0:4. Особенно неприятно для грозненцев было тоже, что три мяча они пропустили в течение всего пяти минут.
Естественно, что после такого футболистам из Чеченской Республики нужно было реабилитироваться. «Ахмат» начал встречу смело. За первые 20 минут гости нанесли четыре удара по воротам соперника, пусть два из них и были нанесены из-за пределов штрафной. «Ахмат» атаковал и давил, а «Тамбов» никак не мог отодвинуть игру от своих ворот.
В итоге на 19-й минуте после углового Грицаенко, пытаясь выбить мяч из вратарской, ударил по ногам Харину. Пенальти был назначен после просмотра видеоповтора, а свой шанс с «точки» использовал Исмаэль. К слову, удар бразильца был далёк от идеала, а Шелия даже дотянулся до мяча, правда, спасти свою команду так и не смог.
Удивительно, но после столь мощного начала «Ахмат» безропотно отдал сопернику инициативу после того, как вышел вперёд. Следующего удара по воротам «Тамбова» пришлось ждать более 20 минут, зато хозяева стали регулярно угрожать воротам соперника.
Важная победа в сложнейшем матче! 2:1! «Ахмат» обыграл на выезде «Тамбов»! Голы в составе нашей команды забили Исмаэль Сильва и Фелипе Визеу! ?????? pic.twitter.com/GDuVbeZWi2— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 7, 2020
Игра на удержание у «Ахмата» не слишком получилось. Грозненцы не могли похвастаться надёжностью. Особенно активничал Мелкадзе, который регулярно создавал остроту у чужой штрафной. И на 34-й минуте Мелкадзе заставил соперника ошибиться. Форвард «Тамбова» прокинул мяч, после чего его ноги гости зацепили. Пенальти реализовал сам Мелкадзе, который развёл голкипера и мяч по разным углам.
При своих
В целом, ничья одновременно и устраивала, и не устраивала обе команды. Да, можно было сохранить паритет и преимущество перед преследователями, но зато ведь соперники упускали прекрасный шанс решить все вопросы здесь и сейчас.
Рисковать никто не хотел. Тягучий и совсем незрелищный футбол был абсолютно ничейным. Впрочем, периодически моменты возникали. Перед самым перерывом Денис Глушаков каким-то чудом не реализовал идеальный момент, проталкивая мяч мимо голкипера «Тамбова». Этот шанс Глушаков явно запомнит надолго.
Впрочем, всё решила одна ошибка. На 71-й минуте тамбовчане упустили Богосоваца, который исхитрился домчать до лицевой линии и прострелить, а дальше уже Фелипе Везеу переправил мяч в цель, выиграв борьбу у защитников «Тамбова».
После этого «Ахмат» грамотно отзащищался, а «Тамбов» толком так и ничего не придумал. И лишь в концовке встречи Федчук заставил грозненцев понервничать, пробив рядом со штангой из-за пределов штрафной.
«Ахмат» удержал победу. И теперь грозненцы опережают «Крылья Советов», занимающие 15-е место, уже на шесть очков. В следующем туре «Ахмат» будет принимать «Зенит», обеспечивший себе чемпионский титул. Вполне вероятно, что питерцы отправят в Грозный экспериментальный состав. «Тамбову» же в следующем туре предстоит поединок с «Арсеналом» — лучший шанс набрать очки, ведь после этого будут игры с «Сочи» и ЦСКА.
Чемпионат России, 27 тур
"Тамбов" - "Ахмат" 1:2
Голы: Мелкадзе, 33 (пен.) - Исмаэл, 20 (пен.), Визеу, 73
Тамбов: Шелия, Таказов, Грицаенко, Юрганов, Шляков, Тетрашвили, Рыбин (Кабахидзе, 63), Каплиенко (Филин, 80), Килин (Калмыков), Карасев (Федчук, 80), Мелкадзе
Ахмат: Городов, Нижич, Семёнов, Ненахов, Богосавац, Иванов, Исмаэл, Швец, Харин, Глушаков, Визеу (Ильин, 74)
Предупреждения: Грицаенко, 18, Исмаэл, 45+1, Швец, 52, Нижич, 62, Глушаков, 80, Таказов, 82, Городов, 90+2, Мелкадзе, 90+2.