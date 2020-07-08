Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. "Сочи" открыл счет на 5-й минуте встречи, отличился форвард Антон Заболотный. В составе хозяев голами отметились Малком и Сердар Азмун.
"Зенит» хотел подтвердить свое чемпионство, а мы прилагали все усилия. Даже проигрывая, мы имели пару моментов, когда могли уйти от поражения. Ребята выполняли план на игру. Единственное, что у нас не получилось — это заработать очки", - цитирует Федотова Sport24.
Федотов: единственное, что у нас не получилось - это заработать очки
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ТАСС
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