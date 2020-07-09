"Его объявление было очень трогательным моментом. Пока невозможно представить, как будет "Уфа" без него. Шамиль Камилович в раздевалке сказал, что мы молодцы. Но это он в первую очередь молодец. Мы даже слезу пустили", - цитирует Козлова "Р-Спорт".
7 июля "Спартак" объявил, что Томас Цорн покидает должность генерального директора клуба. Вчера владелец московского клуба Леонид Федун сообщил, что новым гендиректором "Спартака" станет Шамиль Газизов.
Газизов работал в "Уфе" с 2011 года. При нем клуб впервые получил право выступать в Премьер-лиге.
Форвард "Уфы" Козлов: объявление Газизова об уходе было трогательным. Мы даже слезу пустили
Форвард "Уфы" Андрей Козлов высказался о гендиректоре клуба Шамиле Газизове, который перешел на работу в "Спартак".
Фото: © ФК "Уфа"
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