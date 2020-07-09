- Президент "Кальяри" был очень нервным. Постоянно вставал, уходил, возвращался... Возможно, выпивал. Тяжелый дядька.
Мы договорились. Хотели подписать защитника. В последний момент тот передумал, не явился на медобследование. Это Астори, он умер два года назад... Но самые сложные переговоры были не с "Кальяри", - цитирует Асхабадзе СЭ.
На момент смерти Давиде Астори являлся игроком "Фиорентины". Футболист скончался 4 марта 2018 года из брадиаритмии (низкая частота сердцебиения). Астори был 31 год. Его тело нашли в отеле перед матчем с "Удинезе".
Большую часть карьеры защитник провел за "Кальяри". За этот клуб Давиде выступал 8 лет. После его кончины и "Фиорентина" и "Кальяри" приняли решение изъять 13-й номер, под которым играл Астори.
Давиде Астори, который умер во сне два года назад, мог оказаться в "Спартаке"
Экс-гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, что клуб хотел подписать бывшего защитника "Кальяри" Давиде Астори.
Фото: Getty Images
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